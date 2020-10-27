İki terörist etkisiz hale getirildi
Hatay’ın İskenderun ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada üç kişi yaralandı, iki terörist etkisiz hale getirildi.
İskenderun ilçesinde polis ekipleri Payas’ta uygulama noktasına saldırı girişiminde bulunan teröristlerin bulunduğu otomobili takibe aldı. Otomobilde bulunan 2 terörist ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında patlama meydana gelirken, olayda İskenderun İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı ve 2 vatandaş yaralandı. Teröristlerin ikisinin de etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Öte yandan; saldırının, Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde geçtiğimiz günlerde Türkiye’deki ABD vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarısı yayınlanmasının hemen ardından gerçekleşmesi de dikkat çekti.