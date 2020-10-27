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Aktüel İki terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

İki terörist etkisiz hale getirildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada üç kişi yaralandı, iki terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 20:58:00 -
İki terörist etkisiz hale getirildi

İskenderun ilçesinde polis ekipleri Payas’ta uygulama noktasına saldırı girişiminde bulunan teröristlerin bulunduğu otomobili takibe aldı. Otomobilde bulunan 2 terörist ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında patlama meydana gelirken, olayda İskenderun İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı ve 2 vatandaş yaralandı. Teröristlerin ikisinin de etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Öte yandan; saldırının, Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde geçtiğimiz günlerde Türkiye’deki ABD vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarısı yayınlanmasının hemen ardından gerçekleşmesi de dikkat çekti.

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