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Gündem İki suç makinası daha serbest!
Gündem

İki suç makinası daha serbest!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:

Türkiye, Ümraniye'de polis memurunu şehit eden Yunus Emre Geçti'nin ortaya çıkan 26 suç kaydına rağmen sokaklarda nasıl gezdiğini konuşurken Küçükçekmece'de rezalet patlak verdi. Verilen kararlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetine karşı kin ve nefret oluşturmayı amaç edinen sözde adalet sistemi sokak ortasında gasp girişiminde bulunan şüpheliyi salıverdi.

Olay, bir ay önce Küçükçekmece ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, B.K ve Y.D isimli iki şüpheli yolda yürüyen yabancı uyruklu bir kişinin önünü kesti. Yolunu kestikleri kişiden para isteyen iki şüpheli olumsuz yanıt aldı. Ardından iki şüpheli yolunu kestikleri kişinin kollarına girerek yolda sürükleyerek darp etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülenmişti. Görüntülerde, iki şüphelinin koluna girdikleri kişiyi dakikalarca darp ettiği ve yabancı uyruklu şahsın çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldığı anlar yer aldı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi üzerine şüpheliler olay yerinden kaçmıştı. Polis ekipleri bir aylık çalışma sonucu şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

"Suç makinesi 2 şüpheli de adli kontrol ile serbest bırakıldı"

Şüphelilerin kimliği polisin çalışmasıyla kimliği tespit edilirken, iki şahsında çok sayıda suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Kimliği Belirlenen B.K isimli şüphelinin, gasp, evden hırsızlık, hırsızlık ve uyuşturucudan toplamda 4, Y.D. isimli şüphelinin ise uyuşturucu, kapkaç, hırsızlık ve gasptan 4 ayrı suçlardan kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili bir aylık çalışma yapan polis ekipleri, gasp girişiminde bulunan 2 şüpheliyi de kıskıvrak yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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