İki renkli irmik tatlısı: Hafif bir o kadar lezzetli ve kolay tarif

Hafif bir o kadar lezzetli iki renkli irmik tatlısı tarifi'nin malzemeleri

150 gram tereyağı veya margarin

1 su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ

2 tepeleme yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta

1 paket vanilya

1/2 (yarım) paket kabartma tozu (yarım paket)

1 su bardağı irmik

3.5 su bardağı un

Kakaolu kısmı için;

Hazırlamış olduğumuz hamurun 4/1 ayrılıcak

İçine;

1 çay kaşığı tarcın

1 tatlı kaşığı kakao

1 kahve fincanı kadar ufalanmış ceviz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Şerbeti için;

2.5 su bardağı şeker

2.5 su bardağı su

4 damla limon

Hafif bir o kadar lezzetli iki renkli irmik tatlısı tarifi'nin yapılışı

Önce şerbetimizi hazırlayalım şekeri suyu ilave edelim. 15. Dakika kaynatalım ılımaya bırakılım. Oda sıcaklığında ki katı yağı bir yoğurma kabına alalım içine yumurta yoğurt ve diğer hamur malzemelerini karıştırıp yoğuralım. Yoğrulan hamurun dörtte birini ayıralım içine kakao tarçın sıvı yağ ceviz ilave edelim tekrar yoğuralım. Yoğurmuş olduğumuz hamurdan bir elma büyüklüğü kadar hamur alalım uzunlamasına ince şerit şeklinde elimizle açalım. Kakaolu hamurdan biraz daha küçük bir parça alalım. Uzunlamasına ince rulo şekli verelim sade olan açmış olduğumuz hamurun orta kısmına yerleştirelim ve yuvarlayarak rulo olarak hamuru kapatalım. Bir çatalla üzerine hafif bastırarak şekil verelim iki parmak genişliğinde hamuru keselim, irmiğe bulayalım. Tepsiye dizelim hamurlarımız bitene kadar aynı işlemi uyguluyoruz. 180 derece fırında alt üst pembeleşinceye kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirelim. Sıcak tatlıya ılık şerbeti dökelim iki saat dinlendirelim. Tatlımız hazır afiyetle.