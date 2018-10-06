İki parmak arasındaki müthiş şifreler



Yapılan araştırmalara göre, parmaklarımız hangi hastalıklara yakalanma ihtimalimizin daha yüksek olduğu hakkında önemli ipuçları veriyor. Şimdi yüzük parmağı uzunluğunun da en az genler kadar hayatımızı belirlediğini öğreniyoruz. Yüzük parmağı uzun erkekler arabalarını hızlı ve tehlikeli bir biçimde kullanıp, yasak yerlere park ediyorlarmış.

İşaret ve yüzük parmağının boyları soğuk algınlığından, kalp hastalıklarına kadar birçok hastalığa yakalanma riskinin en önemli göstergesiymiş.

Bilim insanları bunun vücutta salgılanan östrojen ve testosteron hormonlarıyla ilgili olduğunu belirtiyorlar.



Salgılanan erkeklik hormonu testosteron yüzük parmağının, kadınlık hormonu östrojen ise işaret parmağının daha uzun olmasına sebep oluyor.

Uzun işaret parmağı kansere yakalanma riskinin daha fazla olduğunu gösteriyor.

İşte İngiltere’deki Swansea Üniversitesi uzmanlarından işaret ve yüzük parmağının şifreleri…

İşaret parmağı uzunsa..

- Salgılanan östrojen hormonu 35-75 yaş arası kadınlarda meme kanseri riskini arttırıyor.

- 50 yaşın altındaki erkeklerde kalp rahatsızlıkları daha yaygın olarak görülüyor. Bunda kalbi koruyucu etkisi olan testosteron hormonunun eksikliğinin etkili olduğu düşünülüyor.

- Kadınlarda erkeklerden daha fazla obezite gibi yeme bozukluklarına rastlanıyor.

- Erkek ve kadınlarda ortak olarak astım ve yüksek ateş görülüyor

Yüzük parmağı

uzunsa..

- Dizlerde kireçlenme iki kat daha fazla görülüyor.

- Anoreksiyaya yakalanma riski daha fazla.

- Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklar daha fazla görülüyor.

- Hiperaktivite ya da dikkat eksikliği ve otizm hastalıklarına daha sık rastlanıyor.

- Sigara bağımlılığı daha az görülüyor. Çünkü testosteron dışa dönük insanlarda daha fazla salgılanıyor, sigara içmek ise içine kapanık karakterli kişilerle özdeşleştiriliyor.

- Alkol bağımlısı olma riski daha fazla.

ALMANYA’DAKİ ARAŞTIRMA

Almanya'nın Mainz Üniversitesi tarafından ortalama 78 yaşındaki 77 erkek sürücü üzerinde yapılan araştırmada, deneklerin sol ellerinde yüzük ile işaret parmaklarının uzunlukları arasındaki fark ölçüldü ve son 5 yıldaki trafik kayıtları incelendi.



Deneklerin üçte birinin aşırı hız ve alkollü araç kullanmaktan ceza aldıklarını belirleyen araştırmacılar, tehlikeli araç kullanımının doğumdan itibaren programlanmış olabileceğini, çünkü parmak uzunluğunun ana rahminde erkeklik hormonu testosteron etkisinde kalmayla doğrudan bağlantılı olduğunu belirttiler.

Parmak oranlarının riskleri

Parmak oranı, el işaret ve yüzük parmaklarının alt kıvrımlarının orta noktası ile parmağın tepe noktası arasındaki uzunluklarının oranını ifade etmek için kullanılır.



Yüksek parmak oranı..

Düşük sperm sayısı ile

Erkeklerde artmış kalp krizi riski

Erkeklerde artmış obezite ve metabolik sendrom riski

Azalmış prostat kanseri riski

Azalmış otizm ve Asperger sendromu ile



Erkeklerde artmış depresyon riski

Artmış şizofreni riski

Kadınlarda artmış psikopati riski

Azalmış alkol bağımlılığı riski ile

Erkeklerde artmış anksiyete riski ile

Azalmış spor performansı ile

Azalmış finansal yetenekler ile

Sağ el becerileri ile yüksek parmak oranı ilişkilidir.

Kadınlarda azalmış anoreksia nervoza ve erkeklerde yeme bozukluğu ise düşük parmak oranı ile ilişkilidir.

Parmak ölçümünde milimetrik farklar bile çok şey ifade etmektedir. Bu yüzden ölçümler mutlaka uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Kişinin kendi gözlemi veya ölçümü çok büyük bir ihtimalle yanlış olacaktır.