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Aktüel İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Aktüel

İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 00:41:00 -
İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Adıyaman-Kahta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Murat Çetinkaya idaresindeki 44 FZ 416 plakalı otomobil, Yavuz Selim Mahallesi Hastane kavşağında, Ramazan Kızılay yönetimindeki 33 AGP 605 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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