İki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Zeynal Aslan idaresindeki 63 KR 491 plakalı otomobil, Adıyaman-Şanlıurfa kara yolu ayrımında karşı yönden gelen Vakkas Kaplan yönetimindeki 27 AG 627 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Aslan ile otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.