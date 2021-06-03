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Aktüel İki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var
Aktüel

İki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 17:33:00 -
İki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var

Zeynal Aslan idaresindeki 63 KR 491 plakalı otomobil, Adıyaman-Şanlıurfa kara yolu ayrımında karşı yönden gelen Vakkas Kaplan yönetimindeki 27 AG 627 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Aslan ile otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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