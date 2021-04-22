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Aktüel İki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var
Aktüel

İki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var

Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 18:04:00 -
İki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var

Serdar Kargu yönetimindeki 25 ABB 735 plakalı otomobil, Erzurum Havalimanı yolu üzerinde aynı yönde seyreden Yusuf Bektaş idaresindeki 25 AAC 700 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada isimleri henüz öğrenilemeyen 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

 

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