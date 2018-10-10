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İki kupayı müzesine götüren Akhisarspor'da büyük kriz

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yenerek Türkiye Kupası ile Süper Kupayı müzesine götüren Akhisarspor, bu başarısına rağmen göğüs reklamı alamadı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 23:03
İki kupayı müzesine götüren Akhisarspor'da büyük kriz

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupasını, bu sezon başında ise TFF Süper Kupayı dev rakiplerini yenerek ilk kez kazanıp tarihi başarılara imza atan Akhisarspor, buna rağmen formasına reklam bile bulamadı.

Manisa'nın mütevazı ilçe takımı olarak son yıllarda elde ettiği başarılar ve geldiği noktayla tüm Türkiye'nin takdirini kazanan Akhisarspor, Konya'da 5 Ağustos'ta oynanan Süper Kupa finali, Süper Ligdeki ilk 8 maç ve UEFA Avrupa Ligindeki 2 karşılaşmaya formasında göğüs reklamı olmadan çıktı.

Yönetimin arayışları sürüyor

Tarihinde ilk kez yer alarak hem kendisini hem de ülkemizi temsil ettiği UEFA Avrupa Liginde, Belçika'daki Standard Liege deplasmanına kulüp renkleri arasında yer almamasına rağmen Ay-Yıldızlı bayrağımızın renklerini sembolize eden kırmızı-beyaz formayla çıkan Akhisarspor'un forması boş kaldı.Yönetimin forma reklamı verecek firma bulmak için arayışları sürüyor. Sezona milli maçlar nedeniyle verilen arada 3 günlüğüne izne çıkan yeşil-siyahlılar, antrenmanlara yarın yeniden başlayacak.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 23:03
  1. Manisa
  2. Konya
  3. Galatasaray
  4. Fenerbahçe
  5. Akhisar
  6. Akhisarspor

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