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Dünya İki kardeşi nehir kenarına terk edip gittiler! Yanlarından 2 kelimelik not bulundu
Dünya

İki kardeşi nehir kenarına terk edip gittiler! Yanlarından 2 kelimelik not bulundu

Amerika Birleşik Devletleri'nde Rio Grande Nehri'nde devriye gezen askerler, terk edilmiş iki çocukla karşılaştı. Çocukların yanına bırakılan notta ise "Honduraslı kardeşler" yazması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 15:58:00 -
İki kardeşi nehir kenarına terk edip gittiler! Yanlarından 2 kelimelik not bulundu

ABD Sınır devriyeleri Rio Grande Nehri kenarında terk edilmiş, kardeş oldukları tahmin edilen iki çocukla karşılaştı. Biri yeni yürümeye başlayan, diğeri de pusette bulanan bebeğin ne zamandır burada oldukları ise bilinmiyor.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma askerleri çocukları fark etmelerinin tamamen tesadüf olduğunu belirterek, çalıların arasında renkli bir şeyler görmeleri üzerine bu alana yaklaştıklarını belirttiler.

 

"Honduraslı kardeşler" yazılı not

Yakına geldiklerinde ise 2 yaşlarında bir çocuk ve pusette yer alan 3 aylık bir bebekle karşılaştıklarını ifade ettiler. Çocuklarla birlikte bırakılan bir notta ise "Honduraslı kardeşler" yazması dikkat çekti.

"Yürek parçalayıcı ve sinir bozucu"

Çocukların, Teksas, Uvalde'deki bir Sınır Devriye karakoluna götürüldüğü belirtildi. Polis merkezinden yapılan açıklamada, ''Pişmanlık duyulmadan, endişe duymadan terk edilen bu çocukların olduğunu bilmek yürek parçalayıcı ve sinir bozucu'' denildi.

 

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