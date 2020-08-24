İki kardeş göçük altında kalarak can verdi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Halilbaba Mahallesi'ndeki bir eve içme suyu götürmek için yapılan kazı çalışması sırasında göçük oluştu.

Yüzeyden 5 metre derinliğindeki kanala su borusu bağlantıları yapan Kenan Ak, toprak altında kaldı. O sırada yanında bulunan kardeşi hayatını kurtarmak için kanala atladı. Bu esnada ikinci bir göçük meydana gelince kardeşi Hayati Ak da göçük altında kalarak can verdi.

2 saat sonra cansız bedenleri çıkarıldı

İtfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine intikal ederek kurtarma çalışmalarına başladı ancak 2 saat sonra iki kardeşin cansız bedenleri toprak altından çıkarıldı.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna götürüldü.