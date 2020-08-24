İki kardeş göçük altında kalarak can verdi
Samsun'da su kanalı kazısı yapan iki kardeşin göçük altında kalarak can verdiği ortaya çıktı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Halilbaba Mahallesi'ndeki bir eve içme suyu götürmek için yapılan kazı çalışması sırasında göçük oluştu.
Yüzeyden 5 metre derinliğindeki kanala su borusu bağlantıları yapan Kenan Ak, toprak altında kaldı. O sırada yanında bulunan kardeşi hayatını kurtarmak için kanala atladı. Bu esnada ikinci bir göçük meydana gelince kardeşi Hayati Ak da göçük altında kalarak can verdi.
2 saat sonra cansız bedenleri çıkarıldı
İtfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine intikal ederek kurtarma çalışmalarına başladı ancak 2 saat sonra iki kardeşin cansız bedenleri toprak altından çıkarıldı.
Cenazeler otopsi yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna götürüldü.