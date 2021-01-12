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Yaşam İki kardeş aynı anda askere gidebilir mi?
Yaşam

İki kardeş aynı anda askere gidebilir mi?

İki kardeş aynı anda askere gidebilir mi? İki kardeşin aynı anda askere gidip gidemeyeceği merak edilenler arasında yer alıyor. TSK’nın konuya ilişkin yaptığı açıklama birçok asker adayı ve aileleri tarafından merak ediliyor. İki kardeşin aynı anda askere gidip gidemeyeceğini merak eden asker adayları ve asker aileleri konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, İki kardeş aynı anda askere gidebilir mi?

Yeniakit Publisher
2021-01-12 23:23:00 -
İki kardeş aynı anda askere gidebilir mi?

İki kardeşin aynı anda askere gidip gidemeyeceği merak edilenler arasında yer alıyor. TSK’nın yaptığı açıklama üzerine aynı aileden iki kişi aynı anda askere gitmek istemiyorsa yapılan başvuru ile bir kişinin askerliği ertelenebilecek. Konuya ilişkin en net açıklamayı ise Milli Savunma Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıkladı.

Kardeşlerin sevk ve celp işlemleri Askerlik Kanununun 1111 sayılı kanununun 35/D maddesinde açık bir şekilde açıklanmıştır. Kanuna göre iki kardeşten birisi hizmet için çağırıldığında anne ve babanın talebi ile diğer kardeşin askerlik hizmeti ilk kardeşin askerliği bitene kadar ertelenebilecek.

Aynı zamanda terhis işlemi yapılan kardeşler anne ve babanın talebi ile ay olarak küçük olanın askerliği ertelenebilmesi mümkün olacak.

Ek olarak hastanelerde oluşturulan raporlar ile askere gidemeyecek, çürük veya malul raporu olan vatandaşların sevk işlemleri ise dikkate alınmayacaktır.

Aynı anda 3 kardeşte celp grubunda ise anne ve babanın talebi ile üçüncü kardeşin askerliği ilk iki kardeşin askerliği bitene kadar dilekçe ile ertelenebilmesi mümkün olacak.

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