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Yerel İki kamyon virajda kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı
Yerel

İki kamyon virajda kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Yeniakit Publisher
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İki kamyon virajda kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Manisa’nın Gördes ilçesinde iki kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Manisa'nın Gördes ilçesi Gördes-Salihli yolu Çaykenarı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gördes istikametinden Salihli istikametine seyir halinde olan Manisa Büyükşehir Belediyesine ait Aziz Aydın (36) yönetimindeki 45 ASL 646 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen B.A. (58) idaresindeki 42 BHA 816 plakalı kamyon virajda kafa kafaya çarpıştı.

Kazada her iki sürücü ağır yaralanırken, araçlardan birinde yolcu olarak bulunan B.B. (49) hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gördes Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri bulunan sürücüler Aziz Aydın ve B.A., buradaki müdahalelerinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Ancak ağır yaralı sürücülerden Aziz Aydın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisine devam edilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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