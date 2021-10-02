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Gündem İki ilde uyuşturucu operasyonu: 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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İki ilde uyuşturucu operasyonu: 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kolluk kuvvetlerince Diyarbakır ve Balıkesir illerinde gerçekleştirilen operasyonda bir tonu aşkın uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 23:32:00 -
İki ilde uyuşturucu operasyonu: 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Diyarbakır ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 28 kilo 800 gram toz esrar, 1 kilo 52 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Olayla ilgili bir şüpheli adalette teslim edildi." denildi. 



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