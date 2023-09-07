İki ilde DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
Kilis ve Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, DEAŞ silahlı terör örgütünü üyesi oldukları iddiasıyla Kilis ve Mersinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.