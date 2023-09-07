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Yaşam İki ilde DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
Yaşam

İki ilde DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-09-07 18:59:00 -
İki ilde DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Kilis ve Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, DEAŞ silahlı terör örgütünü üyesi oldukları iddiasıyla Kilis ve Mersinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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