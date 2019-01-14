İki il için yoğun kar yağışı uyarısı!

Sakarya ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde, yarın yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.

20 santimetre üzeri kar yağacak

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Sakarya ve Kocaeli'nin (Kartepe ve Başiskele) yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (20 santimetre üzeri) kar yağışı bekleniyor.

Vatandaşlar uyarıldı

Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.