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İki havalimanı arası bir saate düşecek

Proje; İstanbul yeni havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki ulaşım süresini 1 saate indirecek.

05 Ekim 2018 Cuma 07:50
İki havalimanı arası bir saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Raylı Sistemler Yapım Daire Başkanı Serdar Ünsal, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi’nin; İstanbul yeni havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki ulaşım süresini 1 saate indireceğini, ekspres seferlerle de bunun 45-50 dakikaya düşebileceğini belirtti.

Ünsal, Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı’nda yaptığı konuşmada 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi’nin esas ve kilit noktasının iki havalimanı arasındaki en hızlı erişimi sağlayan güzergah olacağını ifade etti.

Projede yaptıkları çalışmayla Gayrettepe-İstanbul yeni havalimanı ve Halkalı-İstanbul yeni havalimanı metro hatlarını Gayrettepe istasyonunda; Altunizade-Sabiha Gökçen metro hattını ise Altunizade istasyonunda 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli’ne tam olarak entegre ettiklerini bildiren Ünsal, böylece yolcuların, herhangi bir istasyonda indi-bindi yapmaksızın Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İstanbul yeni havalimanına doğrudan ulaşabileceğini söyledi.

3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi’nin İstanbul yeni havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki ulaşım süresini 1 saate indireceğini, ekspres seferlerle de bu sürenin 45-50 dakikaya inebileceğini belirten Ünsal, planlanan proje ile TEM Çamlık Kavşağı Hasdal Kavşağı’nın Boğaz’ın altından bir tünelle birbirine bağlanacağını dile getirdi.

Tünel kesitlerine ilişkin bilgi veren Ünsal, 3 katlı ve 2 katlı Tünel Karayolu katlarının Jetfan sistemi ile havalandırılacağını ifade etti. Yangınla mücadelenin modern su sisi ile yapılacağını bildiren Ünsal, bölüm vanalarının 25 metrede 1 adet, hidrant dolaplarının ise 50 metrede 1 adet olacağını aktardı.

 

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 07:50
  1. İstanbul
  2. üçüncü havalimanı

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