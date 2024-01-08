  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İki genci hayattan koparan cinayet gibi kaza
Yerel

İki genci hayattan koparan cinayet gibi kaza

Yeniakit Publisher
2024-01-08 11:37:00 -
İki genci hayattan koparan cinayet gibi kaza

Sakarya’nın Hendek ilçesi D-100 kara yolunda 23 ve 21 yaşındaki iki gencin ölümü ile neticelenen cinayet gibi kaza.

Sakarya’nın Hendek ilçesi D-100 kara yolunda 23 ve 21 yaşındaki iki gencin ölümü ile neticelenen cinayet gibi kaza. Kırmızı ışıkta geçen kamyonun, gençlerin içerisinde bulunduğu otomobile çarpma sonucu gençleri hayattan kopartdı,
D-100 kara yolu Köprübaşı Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta 1 Ocak Pazartesi günü meydana gelen kazada, R.Ç. kontrolündeki 67 ABS 485 plakalı kamyon ile Berat Velioğlu (23) idaresindeki 41 K 7781 plakalı otomobil çarpışmıştı. Hurdaya dönen otomobil sürücüsü Velioğlu ve otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Can Yelken (21) yaralandı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye sevk edilen yaralılar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri kamyon sürücüsünü gözaltına aldı. Hastane işlemleri sonrasında gençlerin cenazesi Hendek ilçesinde toprağa verilirken emniyetteki işlemleri tamamlanan kamyon sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23