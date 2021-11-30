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Otomotiv İki dünya devi anlaştı! Çip krizinde flaş gelişme
Otomotiv

İki dünya devi anlaştı! Çip krizinde flaş gelişme

Tüm dünyayı etkisi altına alan çip krizinde flaş bir gelişme yaşandı. Samsung'la Volkswagen arasında çip anlaşması yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 16:26:00 -
İki dünya devi anlaştı! Çip krizinde flaş gelişme

Koronavirüs pandemisiyle birlikte başlayan yarı iletken tedariği konusundaki sıkıntılar devam ediyor.

Evlere kapanma döneminde yoğun olarak teknolojik cihazlara yönelmesi ve yarı iletken üretiminin düşmesiyle birlikte otomotiv sektöründe Çip krizi başlamıştı. Çip krizi sonrasında beyaz eşyalara kadar uzandı.

Üretim bantları durma noktasına gelmişti

Son dönemde otomobil fabrikaları çip tedariğini gerçekleştiremediği için üretim bantlarını geçici olarak durdurmaya başlamıştı.

Çipleri Volkswagen'e satacak

Teknoloji devi Samsung, son yaptığı anlaşma ile dünyanın en büyük otomotiv markalarından Volkswagen ile anlaştı. Samsung, otomotiv sektörü için geliştirdiği çipleri Volkswagen'e satacak.

Otomotiv sektöründe gelişen eğlence sistemleri ve artan elektrikli parçaların yönetimi için yüksek teknolojili çipleri üreten Samsung, talebe yönelik olarak aktif şekilde yanıt vereceğini duyurdu.

Samsung'un yeni ürettiği işlemciler tek seferde 4 gösterimi ve 12 kamerayı kontrol edebiliyor

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