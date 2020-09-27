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Dünya İki donanma söylentileri! Korkak Yunanistan’ın yeni planı
Dünya

İki donanma söylentileri! Korkak Yunanistan’ın yeni planı

Türkiye’nin dik duruşu karşısında çaresiz kalan ve arkasına Fransa’yı alan Yunanistan, Girit adasındaki deniz üssünün Marmaris’teki Aksaz deniz üssüne eşit güçte olması için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 09:49:00 -
İki donanma söylentileri! Korkak Yunanistan’ın yeni planı

Doğu Akdeniz’de gerilimi her fırsatta tırmandıran Yunanistan’dan yeni hamle geldi.

Ekim ayında Türkiye ile ile istikşafi görüşmelerin başlamasına onay veren Yunanistan, Girit adasındaki deniz üssünü Marmaris’teki Aksaz deniz üssüne eşit güçte olabilecek şekilde büyütmeyi planlıyor.

Yunan Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye’nin BM’ye de bildirdiği Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı sınırları, Libya ile imzaladığı deniz yetki sınırlarına ilişkin mutabakat muhtırası ve ‘Oruç Reis’ gerilimi sonrasında, savunma stratejisinde önem kazanan Girit adasının Suda mevkisinde bulunan askeri üssünün büyütülmesi için harekete geçti.

Haber sitesi “real.gr’’, Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’un biri ‘Ege’ diğeri ise ‘Akdeniz’ olmak üzere iki donanmanın oluşturulmasını planlandığını duyurdu.

‘Ege donanması’nın üssü Salamina adası, ‘Akdeniz donanması’nın üssü ise Girit adası olacak.

Ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Yunanistan’dan Suda limanında bulunan Amerikan üssünün de büyütülmesini isteyeceği iddia edildi.

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