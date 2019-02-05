İki devden Avrupa’daki Türklere cazip teklifler

Gayrimenkul sektörünün önde gelen iki firması olan DAP Yapı ve Hasanoğlu Şirketler Grubu,Almanya’nın Düsseldorf şehrinde düzenlenecek olan Evim Türkiye Gayrimenkul Fuarı’nda gurbetçilere hitap edecek.

72 aylık senet fırsatıyla ev sahibi yapacak

Farklı mimarisiyle öne çıkan projelere imza atan DAP Yapı, zamanında gerçekleştirdiği anahtar teslim projelerinde kazandığı müşterilerinin güvenini ödeme planlarına da yansıtıyor. 2018’de başlattığı 72 ay sıfır faiz kampanyasına devam eden şirket, farklı semtlerde yer alan projelerinden konut satın almak isteyenlere fırsatlar sunuyor. Bankasız, kefilsiz uygulanan kampanyada konut satış fiyatları ise 370 bin liradan başlıyor. DAP İzmir projesinde ise bir yıl ödemesiz, 40 ay vade farksız satışlara devam ediliyor. Bu hafta Almanya’da gerçekleşecek olan EVİM TÜRKİYE fuarına da katılacak olan DAP Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ziya Yılmaz, doğru konumda doğru fiyatla konuta ulaşım için bugüne kadar hep ilkleri gerçekleştirdiklerini belirterek, şimdi de sektörde 60 ayla sınırlı kalan bankasız, kefilsiz konut alma fırsatını 72 aya yaydıklarını dile getirdi. Yılmaz, DAP Yapı olarak ev sahibi olmak isteyenler gurbetçilere bütün portföylerini açtıklarını söyledi.

Banu Evleri kapılarını gurbetçilere açıyor

İnşaat sektöründe 25 yıllık deneyimi ile farklı projeleri hayata geçiren Hasanoğlu Şirketler Grubu, 8-10 Şubat 2019 tarihlerinde Almanya’nın Düsseldorf kentinde yapılacak Evim Türkiye Gayrimenkul Fuarı’nda yerini alacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteklediği fuarda bu yıl hayata geçireceği dört yeni projesini tanıtacak olan şirket, fuara özel indirim kampanyası da düzenliyor.

Kanal İstanbul’a komşu

Fuarda Banu Evleri markalı projelerinin tanıtımını yapacak olan şirket, fuara özel yüzde 5 indirim kampanyasıyla gurbetçilere hem anahtar teslim hem de yeni projeden ön satışlar gerçekleştirmeyi planlıyor. Fuar boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında teslime hazır olan Banu Evleri Ispartakule 2 ve Banu Evleri Ispartakule 3 projelerinden konut satın alanlar Kanal İstanbul’a da komşu olacak.

Aile odaklı projeler

Bu yıl Ispartakule’de iki, Bahçekent’te iki olmak üzere ticari alanların da yer alacağı dört yeni projeye imza atmaya hazırlanan Hasanoğlu Şirketler Grubu, yeni projelerini kendi özel mülkünde inşa edecek.

Banu Evleri markasının yeni halkaları olacak projeler 155 milyon liralık arsa yatırımı üzerinde, toplamda 110 bin metrekare inşaat alanı ve 75 bin metrekare satılabilir alandan oluşacak. Aile odaklı olarak geliştirilecek dört yeni projenin toplam inşaat yatırım bedeli ise 255 milyon lira olarak gerçekleşecek.

Bakan Kurum da katılacak

3 gün sürecek olan fuara Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katılacak. Kurum’un fuarda, Türk müteahhitlerinin yurtdışı faaliyetlerine değinmesi ve gurbette yaşayan Türklerin Türkiye’den mülk edinmelerine dair açıklamalarda bulunması bekleniyor. Nitekim Bakan Kurum, haftasonu yaptığı açıklamada, “Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’den gayrimenkul almalarını kolaylaştırmak zorundayız. Bu manada Tapu Genel Müdürlüğümüzce başta 12 ülkede olmak üzere temsilcilikler açacağız. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız ve yabancı ülke vatandaşları eğer ülkemizden gayrimenkul almak istiyorlarsa bu temsilciliklere giderek oradan işlemlerini yapacaklar” müjdesini vermişti. Bakanlık ise 20 çevre müşaviri kadrosu tahsisi yaparak, bunların yurtdışında yoğun müteahhitlik hizmeti verilen ülkelerde iş yapan yüklenicilere yardımcı olmaları yönünde adım atacak.