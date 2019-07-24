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İki asırlık kabre sahip çıkıldı

Osmanlı döneminde İzmit’teki önemli tekkelerden birisi olan İzmit Numaniye Tekkesi’nin mensuplarından Numan Efendi’nin kabri, onarılarak ziyarete açıldı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:30
İki asırlık kabre sahip çıkıldı

Osmanlı döneminde İzmit’teki önemli tekkelerden birisi olan İzmit Numaniye Tekkesi’nin mensuplarından Numan Efendi’nin kabri, onarılarak ziyarete açıldı.


Kocaeli’nin birçok farklı ilçesi gibi İzmit de şehre damgasını vurmuş zatların ebedi istirahatgahlarına ev sahipliği yapıyor. Osmanlı döneminde İzmit’teki önemli tekkelerden birisi olan İzmit Numaniye Tekkesi’nin mensuplarından Numan Efendi’nin 1812 yılından kalma kabri, merkeze yalnızca 100 metre uzaklıkta bulunuyor. Unutulmaya yüz tutmuş ve bakımsız halde bulunan Numan Efendi’nin kabrine sahip çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bakım ve onarımını yaptı. Ayrıca, gelen ziyaretçiler tarafından kabrin daha rahat bulunabilmesi için, turizm yönlendirme tabelası da konuldu.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Caddesi’nin üst kısmındaki Veliahmet Mahallesi’nde bulunan metruk haldeki 1812 yılından kalma Numan Efendi Kabri’ne sahip çıktı. Bakım onarımını üstlenen Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Tarihi Mekânlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü’nden gerekli izinleri alarak onarım çalışması yaptı. Onarım kapsamında, Numan Efendi Kabri’ndeki mezar taşlarında temizlik de yapıldı.


Zarar gören mezar taşı, mezar taşına zarar vermemek adına kimyasal hiçbir madde kullanılmadan, doğal temizleyiciler kullanılarak temizlendi. Çalışma aşamasında kabrin etrafındaki zararlı otlar temizlendi, mezarın çevresindeki duvarlar onarıldı. Mezarın çevresindeki akmış, yıkılmış ve bozulmuş duvar örgüleri de düzeltildi. Ayrıca, kabre giden yolunda bakımı yapıldı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:30
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