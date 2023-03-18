İki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
O. K. idaresindeki 17 PF 660 otomobil, Gönen-Biga kara yolunun Denizkent Mahallesi mevkiinde A. A. yönetimindeki 34 NL 7193 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada, her iki sürücünün yanı sıra O. K.'nın yanındaki eşi A. K. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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