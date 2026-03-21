İki aile arasında kavga: 3 kişi hayatını kaybetti!
İki aile arasında kavga! 3 kişi öldü, çok sayıda yaralı var Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Keskincik Mahallesi'nde iki aile arasında çocuklar yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma ailelerin yakınlarının da katılımıyla silah, bıçak, taş ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüştü.
6 kişi gözaltına alındı
Kavgada 1'i kadın 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Yaralıların tedavisi sürüyor.
Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
