Iker Casillas'ın son paylaşımı olay oldu

İspanya'nın unutulmaz kalecisi Iker Casillas son yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. "Hayattan keyif alamıyorum" diyen efsane, yer temizlerken fotoğrafını paylaştı.



Real Madrid'in dünyaca ünlü eski yıldızı Iker Casillas geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmişti.

İspanyol kaleci, "Uyku düzenim yok. İyiymiş gibi gözükmeye çalışıyorum. Hayattan keyif alamıyorum. Eski şarkılar dinliyorum. Artık hayal dahi kuramıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Yer temizlerken fotoğraf paylaştı

Kırsal yaşamı sevdiğini aktaran Casillas son yaptığı paylaşımda yer temizlerken çekildiği kareyi paylaştı.

Efsane file bekçisinin bu fotoğrafı da olay oldu.

Casillas Kimdir?

Tam adı Iker Casillas Fernández olan futbolcu, 20 Mayıs 1981‘de Madrid’in Móstoles semtinde doğdu.

Futbola Real Madrid’in altyapısında başlayan ünlü futbolcu, reflekslerinin beklenmedik derecede güçlü olduğunun ortaya çıkmasıyla 98 / 99 sezonunda A Takım’da forma giymeye başladı. 18 yaşında da İspanya Milli Takımı’nın formasını giymeye başlayan Casillas, yerini hiç bir zaman kaybetmedi.

1998 – 1999 sezonundan bu yana, Real Madrid C takımında 26, B takımında 4 ve A takımında 273 maça çıkan tecrübeli file bekçisi, İspanya Milli Takım kalesini de 69 kez savundu.

Dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen Iker Casillas, Real Madrid ile 2 Şampiyonlar Ligi, 1 La Liga şampiyonluğu, İspanya Genç Milli Takım’ı ile de Dünya Gençler Şampiyonluğu yaşadı.