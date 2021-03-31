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Dünya IKEA hakkında casusluk suçlaması
Dünya

IKEA hakkında casusluk suçlaması

İsveç'in mobilya devi IKEA'nın Fransa'da çalışanlarına casusluk faaliyeti yürüttüğü için 2 milyon Euro'luk dava açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 03:49:00 -
IKEA hakkında casusluk suçlaması

Versailles Savcısı Pamela Tabardel, yaptığı açıklamada, bu davanın amacının kitlesel gözetim tehdidine karşı özel hayatların korunması olduğunu belirtti.

Fransız basınındaki haberlerde, IKEA Fransa hakkında aralarında sendikacıların bulunduğu yüzlerce çalışanına karşı casusluk faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle 2 milyon avro para cezası istendiği kaydedildi.

Haberlerde, 2009-2012 döneminde yapılan bu casusluk faaliyetlerinin 400'e yakın kişinin hayatını etkilediği ifade edildi.

Basında, şirketin eski Üst Yöneticisi (CEO) Jean-Louis Baillot hakkında "çalışanlara, iş başvurusu yapan kişileri gözetlemek için yasa dışı sistem kurma emri vermek" suçlamasıyla, 2 yılı tecilli olmak üzere, 3 yıl hapis cezası talep edildiği bilgisi paylaşıldı.

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