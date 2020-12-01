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Aktüel IKBY'de uzaktan eğitim 7 Ocak'a kadar uzatıldı
Aktüel

IKBY'de uzaktan eğitim 7 Ocak'a kadar uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 20:26:42 -
IKBY'de uzaktan eğitim 7 Ocak'a kadar uzatıldı

BAĞDAT (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında okullar ve üniversitelerde 7 Ocak'a kadar yüz yüze eğitim yapılmayacağını duyurdu.

IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, Erbil'deki basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele komitesinin, virüsün bulaşma riskini azaltmak için okullarda ve üniversitelerde yüz yüze eğitime verilen aranın 7 Ocak'a kadar uzatılması kararı aldığını belirtti.

Bölgede virüsün henüz kontrol altına alınamadığını vurgulayan Adil, durumun 7 Ocak'ta yeniden değerlendirileceğini belirtti.

IKBY Sağlık Bakanlığı 1 Kasım'da aldığı karar doğrultusunda 1 Aralık'a kadar tüm devlet ve özel okullarda eğitime ara verileceğini duyurmuştu.

Daha önce alınan karara göre, IKBY'de yüz yüze eğitime sadece 1, 2 ve 12. sınıflarda devam edileceği, diğer sınıflar için ise online eğitim verileceği kaydedilmişti.

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle can kayıpları 12 bin 306'ya, vaka sayısı 554 bin 767'ye ulaştı.

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