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Aktüel IKBY Peşmerge Bakan Yardımcısı, terör örgütü PKK'nın Sincar'ı işgal ettiğini söyledi
Aktüel

IKBY Peşmerge Bakan Yardımcısı, terör örgütü PKK'nın Sincar'ı işgal ettiğini söyledi

Yeniakit Publisher
2020-12-19 11:57:02 -
IKBY Peşmerge Bakan Yardımcısı, terör örgütü PKK'nın Sincar'ı işgal ettiğini söyledi

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesini işgal ettiğini ve Irak'ta bazı grupların PKK ile iş birliği içinde olduğunu söyledi.

Erbil merkezli Kurdistan 24 televizyonuna konuşan Lezgin, Erbil-Bağdat anlaşmasına göre Sincar'dan çekilmesi gereken PKK'nın bölgedeki varlığına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Lezgin, "Sincar'da yine PKK ve ona bağlı gruplar duruyor. O bölgeyi işgal etmişler ve orada duruyorlar. Irak'ta bazı gruplar PKK'ya yardım edip iş birliği içindeler. Hatta öyle bir seviyeye geldi ki, PKK'lılar o grupların elbiselerini giyiyor. Ziyaretler gerçekleştiriyorlar. Aynı zamanda o grup üzerinden Irak merkezi hükümetinden maaş alıyorlar." ifadelerini kullandı.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, 9 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "Sincar Anlaşması'nın uygulanmasını bekliyoruz ancak henüz uygulamaya konulmadı. PKK ve ona bağlı hiçbir güç Sincar'dan çekilmedi. Sadece birkaç saatliğine kıyafet değiştirip Sincar Dağı'na çekildiler ve tekrar geri döndüler. Aksine sayıları daha da arttı." demişti.

Bağdat ve Erbil arasında PKK terör örgütünün bölgeden çıkarılması için ekim ayında Sincar Anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma sonrası Bağdat yönetimi bölgeye polis güçleri yerleştirerek güvenlik dosyasını kontrolüne almaya başlamıştı.

Irak, söz konusu anlaşmanın uygulanmaya başladığını duyursa da bölgede halen varlık gösteren PKK'nın buradan ne şekilde çıkarılacağı ve nereye gideceği konusunda soru işaretleri bulunuyor. Irak resmi makamlarının bu konuyla ilgili bugüne kadar net bir açıklama yapmaması da dikkati çekiyor.


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