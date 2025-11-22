İkbal Uzuner’in mezarında uygunsuz hareketlerde bulunan 3 şahıs tutuklandı

Fatih’te surlarda Semih Çelik tarafından katledilen İkbal Uzuner’in mezarı başında yaşanan ahlak dışı görüntüler, kamuoyunda infial yaratmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili derhal soruşturma başlattı.

MEZAR BAŞINDA UYGUNSUZ POZLAR

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şahısların önce maktul İkbal Uzuner’i ve Ayşenur Halil’i öldüren Semih Çelik’in sesini kullanarak bir paylaşım yaptıkları belirlendi. Ardından, maktul İkbal Uzuner’in mezarı başında uygunsuz pozlar vererek ve dalga geçerek görüntü çektikleri tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, bu tespitler üzerine çalışma başlattı ve kimlikleri belirlenen şüphelileri yakaladı.

3 ÇOCUK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olaya ilişkin yakalanan toplam 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "ölen kişinin hatırasına hakaret" suçundan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, sevk edilen şüphelilerden 3 çocuğun tutuklanmasına karar verdi. Diğer bir kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.