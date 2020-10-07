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Ekonomi İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu gerçekleştirildi
Ekonomi

İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu gerçekleştirildi

Toplantıda, küresel ve İslam İşbirliği Teşkilatı ekonomik görünümü ile Kovid-19 pandemisinin etkilerini hafifletmek için atılan politika adımlarının yanı sıra pandemi sonrası dönemdeki olası zorluklar ve fırsatlar ile İslami finansın toparlanmaya katkısı ele alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 16:24:27 -
İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Merkez Bankaları Forumu toplantısının yapıldığını duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamada, bugün İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu toplantısının video konferans yoluyla düzenlendiği belirtildi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal tarafından açılışı gerçekleştirilen toplantının konusunun küresel ve İslam İşbirliği Teşkilatı ekonomik görünümü ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin etkilerini hafifletmek için atılan politika adımları olduğu bildirilen açıklamada, toplantıda ayrıca, pandemi sonrası dönemdeki olası zorluklar ve fırsatlar ile İslami finansın toparlanmaya katkısının ele alındığı ifade edildi.

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