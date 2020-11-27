İİT Genç Girişimciler Forumu, yılın en iyi girişimlerini ödüllendirecek

İSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Gençlik Forumunca (ICYF) Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyetinin başkenti Kazan'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genç Girişimciler Forumu'nda, yılın en iyi girişimleri seçilecek.

ICYF'den yapılan açıklamaya göre, 18 ülkeden 30'dan fazla projenin katılacağı forumda, yılın en iyi girişimleri çevrim içi ve fiziksel olarak yatırımcılarla buluşma şansını yakalayacak.

Her katılımcının 3 dakikalık sunum yapmasının ardından, uzman ve yatırımcılardan olumlu dönüş alan girişimler ödüllendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ICYF Başkanı Taha Ayhan, 5 yıldan bu yana bölgenin girişimci ekosistemini domine eden ciddi bir çalışma yaptıklarını anlattı.

Tataristan'ın bölgedeki rolünün önemine işaret eden Ayhan, "Bölgenin kalkınmasında, gençlerin meslek edindirmesinden girişimciliğe dönüşmesine kadar her evrede ICYF olarak yanlarındayız. Pandemi döneminde eğitimlerimizi hiç aksatmadan, hatta arttırarak gençlerimize liderlik yapmayı sürdürdük ve devam edeceğiz. Girişimcilerimizi doğru yatırımcılarla buluşturarak, kısa sürede katma değere dönüşmesi için çabalıyoruz. Bu çerçevede Kazan İİT Genç Girişimler Forumu'na özel önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

- Forum 50 ülkeden 800'ü aşkın temsilciyi ağırladı

2014 yılından bu yana her yıl düzenlenen Genç Girişimciler Forumu, şimdiye kadar 50 ülkeden 800'den fazla temsilciyi ağırladı, 2 milyon doları aşkın fonu girişimcilere aktardı.

İTT ülkelerinden ve Rusya'dan girişimci, yatırımcı ve endüstri uzmanlarının ilgisini çeken forum, bu yıl İngilizce olarak düzenleniyor ve 4 aylık çevrim içi eğitimin yanı sıra mentörlerle bir araya gelme olanağı sunuyor.

- Kazan'da İİT Gençlik Projeler Ofisi açılacak

Öte yandan, forum devam ederken Federal Gençlik İşleri Dairesi (Rosmolodezh) ile Tataristan Gençlik Bakanlığı arasında Rusya ve İİT Gençlik Projeleri Ofisi'nin kurulması için ve ICYF ile Tataristan Gençlik Bakanlığı arasında ortak iş birliğini içeren iki mutabakat muhtırası imzalanacak.

Ofis, 1994 yılında Tataristan'da öğretmenlerin yetenekli gençleri bir araya getirmek için kurduğu, ülkenin 10 bölgesinde aktif olarak çalışan ve 2012'den bu yana ICYF'i bölgede temsil eden Selet inisiyatifinin öncülüğünde kurulacak.

Proje Ofisi ile Tataristan'daki gençlerin çalışmaları ile İslam dünyası gençlerinin birlikte çalışacağı projeler gerçekleştirilecek. Dünya gençleriyle iş birliği imkanlarını daha da arttıracak proje ofisi sayesinde girişimcilik özendirilirken yetenekli gençlere dünyaya açılma fırsatı sunulacak.



