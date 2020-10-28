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Aktüel İİT, Afganistan'da tarafları ateşkes ve diyaloğa çağırdı
Aktüel

İİT, Afganistan'da tarafları ateşkes ve diyaloğa çağırdı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 11:44:30 -
İİT, Afganistan'da tarafları ateşkes ve diyaloğa çağırdı

ANKARA (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliği, Afganistan'da tarafları şiddetten kaçınarak derhal ateşkes ilan etmeye ve diyalog yoluyla barışı sağlamaya çağırdı.

İİT Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, taraflara, Afganistan'da devam eden diyalog ve barış görüşmelerinin başarıya ulaşmasına odaklanılması çağrısında bulunuldu.

Afganistan'da birçok ölüme neden olan ve son dönemde artan şiddet olaylarının üzüntü verici olduğu belirtilen açıklamada, "Genel Sekreterlik tüm tarafları şiddeti durdurma, derhal ateşkes yapma ve kalıcı barış ve uzlaşmanın tek yolu olan diyaloğu sürdürmeye davet ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İİT Genel SekreteriYusuf el-Useymin, tüm İİT kurumlarını ve çalışma gruplarını Afganistan'da barış sürecine destek vermeye davet etti.

Afganistan'da Barış ve Güvenlik için Uluslararası Ulema Konferansı'nın 2018'deki Mekke Deklarasyonu ve İİT Dışişleri Bakanları Konseyi kararlarına işaret eden el-Useymin, söz konusu yapıların Afganistan'da barış, güvenlik ve kalkınma için tarafları diyalog, İslam yüksek değerlerine saygı ve hoşgörüye çağırdığını hatırlattı.


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