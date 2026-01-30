Yapay zekanın oluşturduğu olası bir 3. Dünya Savaşı senaryosunu açıkladı. Tamamen velilere dayalı bir yaklaşımla ortaya çıkan sonuçlar, küresel süper güçler için felaket senaryosu çiziyor. İşte yapay zekanın derlediği, dünyanın en yüksek risk taşıyan 3 metropol noktası..

Dünya çapında küresel güçler (ABD, Rusya,Çin) arasındaki ipler gerilirken, yapay zeka olası bir küresel çatışmada " öncelikli 3 başkenti/ kritik hedefleri" listeledi. Yeni modern savaş matematiğine göre artık savaşlar sadece ön hatlarda değil, " devletlerin siyasi ve askeri komuta yerleri" direkt hedef tahtasında.

İŞTE YAPAY ZEKA’NIN "EN YÜKSEK RİSK" UYARISI VERDİĞİ 3 ŞEHİR:

1. Washington DC: Beyin Ölümü

ABD’nin stratejik kalbi, listenin başında.

Neden hedef? Beyaz Saray, Pentagon, Kongre ve CIA burada. Hepsi birbirine çok yakın.

Senaryo: Buraya yapılacak bir saldırı, ABD’nin "Komuta ve Kontrol" yeteneğini anında felç eder. Hükümet kör ve sağır kalır.

Risk: Şehirde ve çevresinde yaşayan milyonlarca sivil, bu stratejik yoğunluğun kurbanı olabilir.

2. Moskova: Kış ve Enerji Tuzağı

Rusya’nın gücünün merkezi, AI’ya göre şaşırtıcı güvenlik açıklarına sahip.

Zayıf Nokta: Yapay zeka, Moskova’nın "Yerel Enerjiye Bağımlılığını" en büyük risk olarak görüyor. Özellikle kış aylarında elektrik ve ısıtma sistemlerine yapılacak bir saldırı, şehri dondurarak teslim alabilir.

Savunma: Sınırlı füze savunması, yeni nesil hipersonik silahlara karşı yetersiz kalabilir.

3. Pekin: Dijital Çöküş

Dünyanın en büyük askeri güçlerinden Çin’in başkenti de güvenli değil.

Tehdit: AI, Pekin için fiziksel bombadan çok "Siber Saldırı" riskine dikkat çekiyor.

Kaos: Bir siber saldırı; ulaşım ağlarını, su sistemlerini ve elektrik tedarikini keserek toplumsal kontrolü yok edebilir. Sistemin çökmesi tüm ülkeyi kilitler.

Büyük güçler arasındaki diyalog eksikliği ve teknolojik yarış, dünyayı uçuruma sürüklüyor. Olası bir savaşta "cephe gerisi" diye bir yer olmayacak.