İHÜ ile SPL, işbirliği protokolü imzaladı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre İHÜ, öğrencilerin kariyer planlamalarına katkı sağlayacak yeni bir adım daha attı.

İHÜ'deki imza töreninde, üniversite adına Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan, SPL adına ise Genel Müdür Serkan Karabacak işbirliği protokolünü imzaladı.

Protokol ile İHÜ öğrencilerinin finansal okuryazarlık bilgi seviyesinin ve farkındalığının artırılması, ayrıca öğrencilerin lisanslama sınavlarına girerek sermaye piyasasında mesleki yeterliliği gösteren SPL lisanslarını almalarının teşviki amaçlanıyor.

Protokol kapsamında SPL'nin lisans, sınav ve eğitim faaliyetleriyle ilgili üniversite bünyesinde seminer, konferans, tanıtım, stant açma gibi çalışmalar gerçekleştirilecek. Öğrencilere bu konuda gerekli bilgilendirilmeler yapılacak.

İHÜ öğrencilerine elektronik lisanslama sınav başvurularında da ilave indirim hakkı tanınacak.

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