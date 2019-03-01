İHÜ Etik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi açılıyor

İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesi Etik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (İHÜ ETAM) açılışı 5 Mart Salı günü gerçekleştirilecek.

İHÜ'den yapılan açıklamaya göre, sosyal yaşamın her alanında, evrensel bir etik bilinci geliştirilmesine önayak olmak hedefiyle kurulan İHÜ ETAM tanıtım programı, 5 Mart Salı günü İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) yapılacak.

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, İHÜ ETAM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz ve İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay’ın açılış konuşmalarıyla başlayacak programın ana konuşmacısının, Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak olması bekleniyor.





- “Sürdürülebilirlik Perspektifinde İş Ahlakı” Paneli





Program kapsamında “Sürdürülebilirlik Perspektifinde İş Ahlakı” konulu bir de panel düzenlenecek. Panelde, İTO Genel Sekreteri Doç. Dr. Nihat Alayoğlu’nun moderatörlüğünde, Prof. Dr. Mahmut Arslan, Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, Doç. Dr. Ömer Bolat, İsmail Tokalak ve Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye Kuşakçı birer sunum yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, bilim ve teknolojideki gelişmeler çerçevesinde evrensel anlamda ortak etik kodlarının oluşturulmasına her geçen gün daha çok ihtiyaç duyulduğunu, bu gereksinimin giderilmesi için Etik Araştırmaları Merkezi’nin önemli bir rol oynayacağını belirtti.

İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay ise her alanda yaşanan baş döndürücü gelişmelerin etik konusunda yeni çalışmalar yapılmaksızın eksik kalacağını ve özellikle iş ahlakı konusunda her sektörde etik kodların oluşturulması, uygulanması ve takibine büyük bir ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

İHÜ Etik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İbn Haldun Üniversitesi bünyesinde yer alan işletme, felsefe, iletişim, İslami ilimler, eğitim, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler gibi disiplinlerin kendi alanlarında karşı karşıya kaldıkları etik problemlerle ilgili gerçekleştirecekleri akademik araştırma faaliyetlerinin, çok disiplinli bir araştırma ve uygulama merkezinin çatısı altında toplanması amacıyla kuruldu.

Merkez, başta iş etiği olmak üzere bio-etik, medya/iletişim etiği, siyasi etik, din ve etik ilişkisi gibi alanlarda yapılacak çalışmaları koordine edecek ve gerçekleştirecek.