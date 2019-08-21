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İhtiyaçtan doğan özgün fikirler

Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü son sınıf öğrencilerinin mezuniyet projeleri kapsamında geliştirdikleri gıda atıklarından elde edilen organik toprak, sahibinden komut alan valiz taşıma aracı gibi projeler, düşük maliyetleriyle dikkat çekti.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:58
İhtiyaçtan doğan özgün fikirler

Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü son sınıf öğrencilerinin mezuniyet projeleri kapsamında geliştirdikleri gıda atıklarından elde edilen organik toprak, sahibinden komut alan valiz taşıma aracı gibi projeler, düşük maliyetleriyle dikkat çekti.




Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü son sınıf öğrencileri, mezuniyet projeleri kapsamında hem doğaya destek hem de kişilere maddi destek sağlayabilecek fikirler geliştirdi. Doğa, geleceğin teknolojileri, kadın dayanışması, sağlık sorunları gibi birbirinden farklı konulardan ilham alan gençler, ortaya çıkan özgün fikir projelerini anlattı. Gıda atıklarından elde edilen organik toprak, sahibinden komut alan valiz taşıma aracı gibi projeler düşük maliyetleriyle de dikkat çekti.



Gıda atıklarından organik toprak



Bazı öğrenciler, geliştirdikleri projeleri anlattı. Tuğba Abay, “Günümüzde yükselen çevre bilincine katkı sağlamak amacıyla ‘Döngü’ ismini verdiğim bir toplum projesi geliştirdim. Kısaca insanların gıda atıklarını çöp olarak atmaktansa bunların organik toprağa dönüştürülmesini amaçladım. Atılan atıklar tasarladığım makinenin iç sisteminde dönüştürülerek toprak oluşturuluyor, daha sonra da görevliler yardımıyla bu toprağın çevrede kullanılması sağlanıyor. Minimum enerji tüketmesi için solar panellerle desteklenen projede ayrıca kişilerin kullanımını teşvik etmek amacıyla da kullanıcılara bir kart dağıtılıyor. Döngü’yü kullanan kişiler sahip oldukları bu kartlarda biriken para ile toplu taşıma araçlarını kullanabiliyorlar ya da belediyelerin etkinliklerinden faydalanabiliyorlar. Böylece insanlar hem çevreye faydalı bir dönüşüm gerçekleştirmekle beraber, toplu etkinliklerden de faydalanabiliyorlar” dedi.



Sahibinden komut alan valiz taşıma aracı



Yiğit Özkaya, “V-Port ismini verdiğim fikir projesinde havalimanlarında aktarmalı uçuş yapan yolcular için bir otonom araç tasarladım. V-Port; bir adet kabin boy valiz taşıyabilme, kilitli alanında eşya saklayabilme, entegre ekranı ile kullanıcı için interaktif bir iletişim kurma gibi özelliklere sahip. Bu özelliklerin yanı sıra; ‘takip et, beni götür, bekle, git’ gibi komutları algılayıp kullanıcıya hizmet verebiliyor. Ayrıca üzerindeki sensörler ile kendi rotasını belirliyor, engellere tepki veriyor, olası acil durumlara karşı kullanıcıyı yönlendiriyor ve kullanıcısından uzak olduğu durumlarda da aktifleşen güvenlik modu ile taşıdığı eşyaları koruma altına alabiliyor” diye konuştu.



Maddi geliri olmayan kadınlara destek



Gözde Ölmezi, “İstasyon projesi, yavaş şehirler için tasarlanmış kolay kurulabilen bir mobil mutfak. Bu mutfakla belediyelerin desteği ile kadınlara istihdam sağlanmasını amaçladım. Maddi geliri olmayan kadınlar mutfağa gelerek yemek yapıp satacaklar ve bu sayede hem sosyalleşip hem de gelir elde edebilecekler. Aynı anda çalışabilme imkanı sunan mutfakta dileyen hamur işi dileyen sebze çeşitleri yapıp satış gerçekleştirebilecek" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:58
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