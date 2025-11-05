  • İSTANBUL
Gündem

İhtiyaç sahiplerinin evlerine yemek dağıtan Kızılay çalışanı İzmir'de silahlı saldırıya uğradı

İhtiyaç sahiplerinin evlerine yemek dağıtan Kızılay çalışanı İzmir'de silahlı saldırıya uğradı

İzmir'de ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine yemek dağıtan Kızılay çalışanı Ahmet Cinoğlu, silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarından vurulan Cinoğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de saat 13.00 sıralarında Faik Paşa Mahallesi 960 Sokak'ta ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek dağıtımı yapan Kızılay personeli Ahmet Cinoğlu, yanına gelen M.A. adlı kişi ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. M.A., Cinoğlu'nun yanından ayrılırken Cinoğlu ise yemek dağıtmayı sürdürdü. Bir süre sonra Cinoğlu'nun yanına dönen M.A., yanındaki tabancayla Cinoğlu’na saldırdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacaklarından yaralanan Cinoğlu, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A. kısa sürede yakalanırken, Cinoğlu'nun hastanedeki tedavisi sürüyor.

 

