İhtiyaç sahiplerinin evlerine yemek dağıtan Kızılay çalışanı İzmir'de silahlı saldırıya uğradı

İzmir'de saat 13.00 sıralarında Faik Paşa Mahallesi 960 Sokak'ta ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek dağıtımı yapan Kızılay personeli Ahmet Cinoğlu, yanına gelen M.A. adlı kişi ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. M.A., Cinoğlu'nun yanından ayrılırken Cinoğlu ise yemek dağıtmayı sürdürdü. Bir süre sonra Cinoğlu'nun yanına dönen M.A., yanındaki tabancayla Cinoğlu’na saldırdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacaklarından yaralanan Cinoğlu, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A. kısa sürede yakalanırken, Cinoğlu'nun hastanedeki tedavisi sürüyor.