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Aktüel

İhtiyaç sahiplerine yemek servisi sürüyor

Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yemek ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 13:25:39 -
İhtiyaç sahiplerine yemek servisi sürüyor

Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yemek ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Her gün titizlik ile hazırlanan yemekler, 120 ihtiyaç sahibine ulaştırılıyor.


Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nde, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere yemek hazırlanmaya devam ediyor.


Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren aşevinde, profesyonel ekiplerce her gün sıcak yemek hazırlanıyor. Hijyen kurallarına uygun biçimde hazırlanan yemekler, 95 hanede yaşayan toplam 120 vatandaşa servis ediliyor. Sıcak yemek servisinden memnuniyet duyduğunu belirten vatandaşlar da Tepebaşı Belediyesi’ne ve duyarlı Eskişehir halkına teşekkürlerini iletiyor.


Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nin faaliyetleri hakkında bilgi almak ya da katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar, 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattını arayabiliyor.

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