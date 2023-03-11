İhsan Yener Klavye Yarışı sonuçlandı

Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu Türkiye Temsilciliği ve Türk Grubu Başkanlığından (INTERSTENO) yapılan açıklamaya göre, yarışmaya bu yıl 32 ilden, 79 okuldan 280 kişi katıldı. “Anadil” ve “Çok Dilli (17 dil)” olarak 2 kategoride, 23 Ocak-09 Mart tarihleri arasında düzenlenen yarışmaya, deprem bölgelerindeki Adana Ramazanoğlu, Elazığ Korgeneral Hulusi Sayın, Kadirli Yunus Emre, Malatya Hacı Hüseyin Kölük Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri öğrencileri ile Adalet Bakanlığının Osmaniye’de görevli bir mensubu da çevrim içi katıldı. Bu bölgelerdeki öğrencilerden bazıları onur tablosuna girdi. Yarışın sonuçlarına, “https://www.intersteno.org.tr/icerik/2023-turkiye-internet-klavye-sampiyonasi-canli-sonuclar” adresinden ulaşılabiliyor. Öte yandan, Dünya İnternet Klavye Yarışı kayıtları da 10 Mart-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek, finaller ise 17 Mart-28 Nisan tarihleri arasında yapılacak.