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Gündem İhsan Şenocak'tan toplu taşımada tacize uğrayan kadınlara ilişkin dikkat çeken yorum!
Gündem

İhsan Şenocak'tan toplu taşımada tacize uğrayan kadınlara ilişkin dikkat çeken yorum!

Yeniakit Publisher
2023-07-03 01:42:00 -
İhsan Şenocak'tan toplu taşımada tacize uğrayan kadınlara ilişkin dikkat çeken yorum!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Milliyet gazetesindeki bir haber üzerinden kadınların erkeklerden ayrı seyahat ettiği "pembe vagon" adı verilen otobüslere dikkat çekti.

Milliyet gazetesinde İstanbul'daki kadınların toplu taşıma araçlarına ilişkin yaşadığı sıkıntılar gündeme getirildi.

Gazetenin haberinde, araştırma sonuçlarına göre İstanbul'daki her 10 kadından dördünün toplu taşıma araçlarında suça maruz kaldığı, her iki kadından birinin de suça maruz kalmaktan korktuğu bilgisi paylaşıldı.

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, birçok belediye tarafından yalnızca kadınların kullandığı, güven içinde seyahat ettikleri pembe vagon uygulamasını hatırlattı.

Dr. Şenocak, Milliyet'teki habere ilişkin şu yorumu yaptı:

İslam, toplu taşıma araçlarını da kız erkek olarak ayırmayı emreder deyince 'gericilik' diye nara atan gazeteler, metrobüste kadınların taciz edildiğini haber yapmış. Bu zulme bir hoca dikkat çekseydi, aynı gazetede 'yobaz' diye manşet olurdu.
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