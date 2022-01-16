İhsan Şenocak'tan "Sezen Aksu" tepkisi: Devlet ne zamana kadar sessiz kalacak?

Sezen Aksu, 2022 yılı Ocak ayında çekimlerini tamamlayıp yayınladığı "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı video klibinde, ilk Peygamber Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva annemize hakaret etti.

Şarkı sözlerinin ilgili paragrafı, "Binmişiz bir alamete gidiyoruz kıyamete." sözleri ile başlarken, "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" şeklinde devam etti.

Sezen Aksu'nun rezil şarkısına tepki yağdı.

İlahiyatçı Dr. İhsan Şenocak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sezen Aksu'ya tepki gösterdi. Şenocak, "Hz. Adem'e ve Hz. Havva'ya hakareti sanat zannetmek, öyle büyük bir rezilliktir ki hadise karşısında 'utanmak' kelimesi namütenahi bir utanç içerisindedir. Devlet, tapusunda dedemiz Alparslan'ın İslam mührünü taşıyan Anadolu'da Hz. Meryem'e ve Havva'ya sövmeye daha ne zamana kadar sessiz kalacak?!" ifadelerini kullandı.