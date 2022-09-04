  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Savaşın seyrini değiştirmede hayati rolü olacak! Tamamen milli olarak üretildi

Firariler kudurdu! Alçak FETÖ'den Cihat Yaycı Paşa'ya ölüm tehdidi!

Sahildeki sıra dışı görüntünün nedeni belli oldu

Hangisi yalan söylüyor? Fatih Altaylı ve Garo Paylan arasında tapu kavgası

Ortalık yeniden kızışıyor! Trabzonspor'dan Ali Koç'a olay cevap

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bomba adım için harekete geçildi

Ekonomi bitmiş bitmiş (!) O markalar Türkiye'de öyle bir araç sattı ki!..

Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer Akit'te son mesajını paylaşmıştı: Nefsimiz için öleceğimize Allah için ölelim!

Silivri Cezaevi'ndeki teröristlere kaçak radyo ile şifreli talimat!

Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden muttasavvıf Ömer Tuğrul İnançer Hakk'a yürüdü
Gündem İhsan Şenocak'tan Şehit Bayram Ali Öztürk Hocaefendi mesajı! 'Katilleri hala mechul(!)
Gündem

İhsan Şenocak'tan Şehit Bayram Ali Öztürk Hocaefendi mesajı! 'Katilleri hala mechul(!)

Bayram Ali Öztürk Hocaefendi'nin şehadet yıldönümünde bir mesaj paylaşan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Öztürk Hocaefendi'yi şehit eden katillere dikkat çekerek, "Katilleri hala mechul(!)" ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 18:09:00 - 2022-09-04 18:19:51
İhsan Şenocak'tan Şehit Bayram Ali Öztürk Hocaefendi mesajı! 'Katilleri hala mechul(!)

 Yeniakit.com.tr 

Bayram Ali Öztürk Hocaefendi, şehadet yıldönümünde dualarla anıldı.

Öztürk Hocaefendi'nin vefatına ilişkin Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Fener Rum Kilisesi'ni açtığı medreselerle bir kartal gibi kuşatıp, hareket kabiliyetini durduran Mahmud Efendi Hazretlerinin yetiştirdiği ilim ve dava adamı Bayram Hoca 16 yıl önce İsmailağa’nın mihrabında Allah ve Rasul davasını anlatırken şehid edilmişti." dedi.

'Katilleri hala mechul(!)'

Dr. Şenocak, mesajına Bayram Ali Öztürk Hocaefendi'yi şehit edenlere ilişkin şu ifadeyi de ekledi: Katilleri hala mechul(!)

Şehit Bayram Ali Öztürk Hocaefendi'nin sağlığında 'ölüm' üzerine ettiği dua!
Şehit Bayram Ali Öztürk Hocaefendi'nin sağlığında 'ölüm' üzerine ettiği dua!

İSLAM

Şehit Bayram Ali Öztürk Hocaefendi'nin sağlığında 'ölüm' üzerine ettiği dua!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23