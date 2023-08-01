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Gündem İhsan Şenocak'tan 'kısas' mesajı!
Gündem

İhsan Şenocak'tan 'kısas' mesajı!

Yeniakit Publisher
2023-08-01 01:00:00 -
İhsan Şenocak'tan 'kısas' mesajı!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Esenyurt'taki tekel bayiinde meydana gelen cinayetin Türkiye gündemine girmesinden sonra paylaştığı mesajında, sorunların çözüm reçetesinin İslam'da olduğunu hatırlattı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dr. Şenocak, "Bir aracın hangi şartlarda duracağını nasıl onu imal eden fabrika en iyi biliyorsa cinayet işlemeye kasteden bir insana da hangi hükmün mani olacağını en iyi onu yaratan Allah Azze ve Celle bilir." dedi.

Dr. İhsan Şenocak mesajını şöyle tamamladı: Bu yüzden herkes için kısasta hayat vardır.

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