İhsan Şenocak'tan 'kısas' mesajı!

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dr. Şenocak, "Bir aracın hangi şartlarda duracağını nasıl onu imal eden fabrika en iyi biliyorsa cinayet işlemeye kasteden bir insana da hangi hükmün mani olacağını en iyi onu yaratan Allah Azze ve Celle bilir." dedi.

Dr. İhsan Şenocak mesajını şöyle tamamladı: Bu yüzden herkes için kısasta hayat vardır.