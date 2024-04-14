İhsan Şenocak'tan İrandan İsrail'e saldırıya ilişkin dikkat çeken tespit!

Dün gece İran İsrail'e yönelik füze saldırısı gerçekleştirdi. Atışların yüzde 99'unun isabet etmediği operasyon değerlendiren Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, dikkat çeken tespitlerde bulundu.

"İran’la İsrail’in düşmanlığı, İslam dünyasında azınlığı temsil eden İran’ı 'Kahraman/Lider'; soykırımcı İsrail'i de emperyalist Batı nezdinde 'mağdur' göstermeye matuf bir tiyatrodur." diyen Dr. Şenocak, şöyle devam etti:

Irak’ta, Suriye’de ve Yemen’de on binlerce ehl-i sünnet mü'mini/alimi katleden İran, “İsrail’e saldırıyor” diye kıyametler koparıldı lakin tek bir siyonist ölmedi. Bu nasıl bir saldırıdır ki İran’ın ne attığı, nereye attığı ve atılan füzenin ne zaman, nerede olacağı önceden bildiriliyor. Suriye’de her attığını isabet ettiren İran, nedense israil’e gönderdiklerinin %99’unda başarısız oldu. Dağın bir kez daha fare doğurduğunu "İslamcılar" dışında herkes gördü.

Hz. Ebu Bekir’e, Hz. Ömer’e söven, Hz. Aişe’ye (ra) iftira eden İran rejimi, İslam yolunu açmaya değil kapamaya memurdur. Lakin bizdeki her şeye müsait İslamcılar ehl-i sünnet akidesine dair tek bir risale okumadıklarından Selçuklu gibi cihan devletini içerden çökerten zihniyete taraftar oldu, Humeyni’nin, ehl-i sünnet düşmanlığını deşifre edenlere mezhepçi diye iftira etti. Eğer bu zihniyet olmasaydı doğu sınırını güvence altına alan Osmanlı, Avrupa’nın tamamını fethederdi. Perdeler açılacak perdeler kapanacak İran, İsrail’le düşman gözüküp Irak’ta, Suriye’de, Yemen’de ve Lübnan’da yeni mevziler kazanacak. Bu tiyatro son İslam Devleti Osmanlı’nın halefi olacak başyücelik nizamı dünya siyasetinde yerini alana kadar değişmeyecek.



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