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Gündem İhsan Şenocak'tan Fatih Portakal'a tokat gibi İsrail cevabı!
Gündem

İhsan Şenocak'tan Fatih Portakal'a tokat gibi İsrail cevabı!

Yeniakit Publisher
2023-10-12 18:28:00 - 2023-10-12 19:03:11
İhsan Şenocak'tan Fatih Portakal'a tokat gibi İsrail cevabı!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Filistin mücadelesine destek verdiği gerekçesiyle kendisini hedef alan Fatih Portakal'a cevap verdi.

Portakal Youtube yayınında, İhsan Şenocak'ı hedef aldı.

Şenocak'ın IFAM talebeleriyle bir konferansında, Filistin'li mazlumlar için toplu fotoğraf çekip, yahudiye "Ümmet hazır bekliyor" mesajını vermesini hazmedemeyen Portakal, "Salon kahramanları bakın İsrail'i ne ile korkutacakmış" dedi.

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, kendisini çirkin ifadelerle hedefe koyan Portakal'a sert bir cevap verdi.

Dr. Şenocak şöyle konuştu:

Bu ülke tehlikeye düştüğünde ne zaman, nerede olduğumuzu bilen bilir. Dedelerimiz Çanakkale'ye koşarken İstanbul'da İngiliz'i karşılamaya hazırlanan dönme çocukları da bilsin ki, memleketin sun’i yahudilerin işgaline uğradığı bir zamanda Anadolu cephesinde mücadele Gazze kadar azizdir.
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