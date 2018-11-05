İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!

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Ahmet Kural'ın şarkıcı Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiası günlerdir Türkiye gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Evlilik dışı ilişki yaşayan ve çocuklarımıza, gençlerimize yanlış örnek olan bu ekran önündeki isimler, bu durumu bir adım daha öne taşıyarak evlilik dışı ilişkilerini şiddetle taçlandırıyor. Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt de bu duruma sessiz kalmamış ve Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddia edilen Sıla'yı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Bakan Selçuk, görüşmede şiddete sessiz kalmadığı için Sıla’ya teşekkür ederek, toplumun her kesiminde şiddetle mücadelede kararlı olunduğunu ve bakanlık olarak şarkıcının yanında olduklarını ifade etti. Bakanın bu telefonu toplumun farklı kesimlerinde büyük tepkiye sebep oldu.

İhsan Şenocak'tan tepki

İlahiyatçı Dr. İhsan Şenocak, günlerdir gündemde olan şarkıcı Sıla'ya Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da destek olmasına tepki gösterdi. Şenocak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Aileden sorumlu müesseseler iffetsiz,nikahsız ve ailesiz bir hayatı ‘özgürlük’ zannedenleri takdir ve tebcil ederse gençler yanlışı doğru, fuhşu ‘aşk’ olarak görür ve orada ne edeb,ne iffet,ne aile korunur. Müslüman,Müslümanca düşünen, Müslümanca yaşayan ve Müslümanca konuşandır.' ifadelerini kullandı.