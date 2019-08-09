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İhsan Şenocak'ı kızdıran haber: Kilise çocuğudur...

Karanlık Odatv, sitemize Kurban Bayramı'na yönelik açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya'yı hedef aldı. Odatv'nin hedef gösteren haberi İhsan Şenocak Hoca'yı kızdırdı.

09 Ağustos 2019 Cuma 23:42
İhsan Şenocak'ı kızdıran haber: Kilise çocuğudur...

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı her açıklamayı “hedef gösterme” olarak değerlendirip İslam’a ve Müslümanlara saldırmak için kullanan Odatv, bu kez yeniakit.com.tr’ye Kurban Bayramı ile ilgili açıklamalar yapan Din İşleri Yüksek Kurulu üyesini hedef aldı. Karanlık odanın bu haberine, İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) kurucusu İhsan Şenocak Hoca çok sert tepki gösterdi.

İhsan Şenocak, sosyal medya hesabından Odatv'nin "Kurban derisini iç eden vakıfları hiç görmediler... Diyanet'in hedefinde Migros ve Carrefour var"paylaşımını alıntılayarak "Papaz konuşunca "din özgürlüğü" deyip susan; DİYANET açıklama yapınca "irtica" diye saldıran gazeteci değil, kilise çocuğudur" dedi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 23:42
  1. İhsan Şenocak

YORUM YAZ

  • CEVAT CEVAT 7 dk önce
    BUNLAR KILISE COCUGU DIYORSUN SEVGILI HOCAM......BUNLAR KARANLIKODA DENILENSABATAIST SELANIKARTIKLARI YAHUDILERI LAGIM PISLIKLERI......BUNLAR HOCAM ..P.I..CCOCUKLARIDIR....BUNLARIN VE EMSALIISLAM DUSMANI KAFIR MURTED ..MUSRIK KAFIRLERI...........LAGIM CUKURU..PISLIKLERDIR....BOKTAN.....BESLENEN PISLIKLER...AGIZLARINDANLSGIM PISLIGI AKAR.............BUNLAREBU CEHILIN EBU LEHEBIN ..PIC...LERIDIR.......UZERLERINE LANETULLAHIALEYHHH....GUNUMUZUN KAFIRLERIDIR......MUSLUMANLARIN SAHSINDA..ISLAMADIL UZATANLAR.....ISLAMI HOR GORENLER.......CIKARDIKLARI PISLIKLERINI YIYECEKLERDIR........BUNLARIN ATESTEKI GIDALARI..........PISLIKLERI VE ICRATT IRINLERIDIR......ALLAH BU ISLAM DUSMANLARI ..YERLIGIBI GÖZUKEN KRIPTO YAHUDI ....PICLERININ BELASINI CEZASINI..VERECEKTIR....TEKER TEKER GEBERIP ZIBARIP ATES CUKURUNA YUVARLANIPGIDIYORLAR............EBEDI ATESI BULACAKLARDIR..ÖBUR TARAFTA.......ALLAH IHMAR EDER IHMAL ETMEZZZZ........ISLAM ALLAH DUSMANLARININ....ALLAH BELASINI VERSIN .............YA RABB...ISLAMI MUZAFFRR EYLE.....HAKK DINI TAMAMLAYAN ISLAMI ......HAKIM EYLE...UMMETI VAHDET EYLE..HILAFETI GARRAYI MUHAMMEDIYEYI TEKRAREN NASIBI MUESSER EYLE.......YA RABB BASSIZ INSAN OLMAZ...BASSIZ ISLAMDA OLMAZ...YARABBBASIMIZ HILAFETINASIB EYLE......UMMETIN BASI HILAFETI KURULMASINI..BU UMMETE TEKRAREN NASIB EYLE.......EHLI SUNNET I TEKRAREN CANLANDIR YA..... RABBBIM............UMMETI UYANDIR CANLANDIR SUURLANDIRR...FIRASET NASIB EYLE ...HAKKLA..BATILI GORMEYI VE AYIRMAYI ...NASIBEYLE ..HAKKI HAKKBILIB ITTIBA...BATILI BATIL BILIPBATILDAN ICTINAB ETMEYI NASIP EYLE...........KAFIRLERIN ILMIGINI SIK SIK YA RABB...FIRSAT VERMESU MUBAREK HAYIRLI GUNLER HURMETINE.........ÜMMETI OLMAKLA SERELENDIGIMIZSEREF BULDUGUMUZ ..HZ..MUHAMMED....SAW..HURMETINE.......KAFIRLERI..EL KAHHAR ISMI SERIFIN HURMETINE K.A.H.R.E.T..................AMINNNNNAMINNN...AMINNN...BI HURMETI...T.A.H.A....V.E...Y.A.S.I.NNN........AMINNNNNNNNNN...
  • Kızıl ElmaKızıl Elma12 dk önce
    Şimdi bizler ,devamlı kabahatı ve kötülükleri karşı tarafta görüyoruz ama..Ama önce bir aynaya bakıp kendimi görmemiz ve sorgulamamız gerek....Makul,mu bütün bunları Başkan görmüyorum, mu....Neden çevresinden hesap Sormuyor..Milletin bir Sabrı vardır..Ama bizden önce Sırtlanlar fırsatı bekledi Şimdi Ortaya çıktılar bile...Bir Seneden fazla..Aile bakanı ,nı kimse memnun olmadığı halde hala koltuğuna yapışmış...Milli Eğitim bakanı keza....KÖKLÜ BİR REFORUM OLMADIKÇA...HÜKÜMETİN AYAKTA DURMASI ZOR...BENDE BİR ŞÜPHE YARATIYOR ...BANA GELİYOR HÜKÜMET MAHSUS YAPIYOR,,,BİR ÇOK ALANDA ÇOK İLERİ GİTTİK..DİŞ GÜÇLERLE DENGEYİ BİR AZ OLDUN SAĞLADIK ....AMA TOPLUMUN DEĞERLERİNDE HAYIR..ÇOK KÖYÜYE GİDİYOR...BU BİR TAKTİK..İPİ İNCE TÜTARSANO İP MUHSKKAK BİR KOPACAK ..BİR KOPTUMU...İŞİMİZİN SONU OLUR....FETÖ, yada GÖVENMİŞTİK....UMARIM YANILIYORUM...
  • NurNur14 dk önce
    Bunlar müslüman değil biliyoruz da bu cesareti nereden buluyorlar çok azdılar yine bu yaratıklar size ne bizim dinimizden bre kafir tohumları sizin taptıklarınıza mı tapalım istiyorsunuz sizin taptığınız size bizim dinimiz bize embesiller kapatın çenenizi. ya bu terbiyesiz ahlaksız ne ne cahil insanlar sanırsın dünyada et yiyen hayvan kesen tek müslümanlar ne yani hayvanları kesmeyip tapalım mı Allah bize vermiş kesip afiyetle yiğelim kurban bayramındada kesip fakire fukara ile paylaşalım diye siz köpekleri kedileri maymunların beynini yiyenlerle uğraşın insansanızzihniyetiniz batsın
  • RecepRecep32 dk önce
    Ağzına sağlık, ceddineRahmet olsun. Ümit ederiz ve bekleriz kidinişlerinde hocalarımız konuşsun, konuşsun kimeydançakallara , itlerekalmasın.
  • HadraHadra34 dk önce
    ŞENOCAK Hocayı Tebrik ediyorum ! Allah Canına ,Diline Sağlık versinBahse konuMarketlerKimisi ,farnsızlarla el ele kol kola , KimisiSabetaycı 12 Ay boyunca Dini değerlerimize Saldırırlar kimsenin Gıkı çıkmıyor, Kurban Bir İbadettir. Ve Bu ibadet Allah İçin Allah rızası için, Allahın Razı olacağı şekilde yapılması gerekir. Camilerin karşısındaki Meyhanelere kimsenin Gıkı çıkmıyor, Her gün dini değerlerimize hakaret ve saygısızlık yapılıyor. Adı Müslüman geçinenlerin sesi çıkmıyor? Cenazeleri geldiğinde bir sürü çelenk vb lerle gelir caminin dışında dururseyrederler, Namazını da kılmazlar biz bir şey demiyoruz gelgelelim yılda bir defaya mahsus Kurban ibadetini de İlla ki sitismara kalkışırlar ,Zira burda Para sermaye var Kafaları Materyalist Marksis ,Dünya kafası olduğundan hep buraya takılır dururlar, Bu İbadettir. Dini Mevzularda İşin ehli olan Hocalar Müslümanları Hassasiyet konusunda uyarmakla mükelleftriler.Gerisi Angarya AYAĞA KALK SAKARYA!!
  • AgaAga46 dk önce
    Ümmetin gürsesi

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