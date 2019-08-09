İhsan Şenocak'ı kızdıran haber: Kilise çocuğudur...

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı her açıklamayı “hedef gösterme” olarak değerlendirip İslam’a ve Müslümanlara saldırmak için kullanan Odatv, bu kez yeniakit.com.tr’ye Kurban Bayramı ile ilgili açıklamalar yapan Din İşleri Yüksek Kurulu üyesini hedef aldı. Karanlık odanın bu haberine, İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) kurucusu İhsan Şenocak Hoca çok sert tepki gösterdi.

İhsan Şenocak, sosyal medya hesabından Odatv'nin "Kurban derisini iç eden vakıfları hiç görmediler... Diyanet'in hedefinde Migros ve Carrefour var"paylaşımını alıntılayarak "Papaz konuşunca "din özgürlüğü" deyip susan; DİYANET açıklama yapınca "irtica" diye saldıran gazeteci değil, kilise çocuğudur" dedi.

İhsan Şenocak'tan çok sert tepki: Cinsiyet eşitliği üzerinden hayvanlar aleminde dahi...

İhsan Şenocak'tan büyük tepki: Fuhuş reklamı yapan malum kanalda...