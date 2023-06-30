  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Afrika ülkeleri, elektrikli araç üreticileri devi şirketler ile iş birliği etti! Artık her yıl lityum tartışması yapılıyor

Sarı kantarondan yağ üretti! Mühendis Uysal açıkladı: Bundan sonra üretilen türleri rakip olacak

Canan Karatay tarifini açık açık verdi! Suya limon atın olacakları görün

Meteoroloji'den son dakika korkutan uyarı: Şimşek, yağış ve fırtına olacak diyerek açıkladılar

Yerli otomobil TOGG'un her tarafına un serptiler! Sebebini duyanlar şaşkına döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran açıklama! 'Memur maaşlarıyla ilgili...'

Haberi parayla satan Cumhuriyet ‘FETÖ Solcusu'nu yazar yaptı

Ekonomik kriz büyüyor(!) 50 bin nüfuslu Çeşme'de insan sayısı 1 milyonu aştı

2008 ekonomik krizini bilen isimden piyasaları karıştıracak tahmin! 'Fırtına geliyor, hasarlı olacak' diyerek açıkladı

Orban’dan bütçe çıkışı: AB’nin parası tükeniyor, para nerede?
İSLAM İhsan Şenocak İsveçli hadsize böyle tepki gösterdi!
İSLAM

İhsan Şenocak İsveçli hadsize böyle tepki gösterdi!

Yeniakit Publisher
2023-06-30 03:08:00 -
İhsan Şenocak İsveçli hadsize böyle tepki gösterdi!

Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakan İsveçli hadsize tepki gösteren Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Kur'an'dan ancak insana ve ilme düşman olan yobaz rahatsız olur." dedi.

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, yüce Kur'an'ı yakma edepsizliği yapan İsveçli hadsizi Twitter hesabından paylaştığı mesajla eleştirdi.

Dr. Şenocak, "Kur’an-ı Kerim çölden sahabe gibi bir nesil çıkaran, Alparslan, Salahaddin ve Fatih gibi zalime hasım mazluma dost devlet adamları, Biruni gibi tabip, Cezeri gibi mühendis, Barbaros gibi kumandan yetiştiren ilahi bir kitaptır." dedi.

Dr. İhsan Şenocak mesajını şöyle tamamladı: Ondan ancak insana ve ilme düşman olan yobaz rahatsız olur.

Ali Erbaş'tan İsveç tepkisi! 'Lanetliyorum'
Ali Erbaş'tan İsveç tepkisi! 'Lanetliyorum'

Gündem

Ali Erbaş'tan İsveç tepkisi! 'Lanetliyorum'
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsveç'e bir darbe de Macaristan'dan! NATO umutları sonbahara kaldı
İsveç'e bir darbe de Macaristan'dan! NATO umutları sonbahara kaldı

Dünya

İsveç'e bir darbe de Macaristan'dan! NATO umutları sonbahara kaldı

İsveç'te Kur'an yakma provokasyonu! Erdoğan: Tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz
İsveç'te Kur'an yakma provokasyonu! Erdoğan: Tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz

Gündem

İsveç'te Kur'an yakma provokasyonu! Erdoğan: Tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz

İsveç Büyükelçilik binasına baskın! Bayraklar indirildi, çalışanlar kaçtı
İsveç Büyükelçilik binasına baskın! Bayraklar indirildi, çalışanlar kaçtı

Gündem

İsveç Büyükelçilik binasına baskın! Bayraklar indirildi, çalışanlar kaçtı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan skandal İsveç açıklaması!
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan skandal İsveç açıklaması!

Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan skandal İsveç açıklaması!

İran'dan İsveç'e son uyarı! 'Artık tahammül etmeyeceğiz'
İran'dan İsveç'e son uyarı! 'Artık tahammül etmeyeceğiz'

Dünya

İran'dan İsveç'e son uyarı! 'Artık tahammül etmeyeceğiz'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23