İhsan Şenocak İsveçli hadsize böyle tepki gösterdi!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, yüce Kur'an'ı yakma edepsizliği yapan İsveçli hadsizi Twitter hesabından paylaştığı mesajla eleştirdi.

Dr. Şenocak, "Kur’an-ı Kerim çölden sahabe gibi bir nesil çıkaran, Alparslan, Salahaddin ve Fatih gibi zalime hasım mazluma dost devlet adamları, Biruni gibi tabip, Cezeri gibi mühendis, Barbaros gibi kumandan yetiştiren ilahi bir kitaptır." dedi.

Dr. İhsan Şenocak mesajını şöyle tamamladı: Ondan ancak insana ve ilme düşman olan yobaz rahatsız olur.