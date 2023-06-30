İhsan Şenocak İsveçli hadsize böyle tepki gösterdi!
Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakan İsveçli hadsize tepki gösteren Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Kur'an'dan ancak insana ve ilme düşman olan yobaz rahatsız olur." dedi.
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, yüce Kur'an'ı yakma edepsizliği yapan İsveçli hadsizi Twitter hesabından paylaştığı mesajla eleştirdi.
Dr. Şenocak, "Kur’an-ı Kerim çölden sahabe gibi bir nesil çıkaran, Alparslan, Salahaddin ve Fatih gibi zalime hasım mazluma dost devlet adamları, Biruni gibi tabip, Cezeri gibi mühendis, Barbaros gibi kumandan yetiştiren ilahi bir kitaptır." dedi.
Dr. İhsan Şenocak mesajını şöyle tamamladı: Ondan ancak insana ve ilme düşman olan yobaz rahatsız olur.