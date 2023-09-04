İhsan Şenocak Hoca'dan 'bayrak' mesajı! 'LGBT'cinin üzerinde olması şeref değil zillettir'
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, üzerinde şerefli Türk bayrağımızın bulunduğu formanın LGBT'li bir sapkın tarafından giyilmesine tepki gösterdi.
Dr. Şenocak, mesajında önce bayrağın önemini anlattı:
Hilaliyle “Lâ ilahe illellah”ı, yıldızıyla “Muhammedurrasullah”ı remzeden bayrağımızın renginde ceddimiz Alparslan’dan Hüdavendigar’a bütün şehitlerin kanı var. Bayrak bize ne için yaşayıp, hangi gaye uğrunda öleceğimizi hatırlatır.
İhsan Şenocak, mesajını şu tepkiyle tamamladı: LGBT'cinin üzerinde olması şeref değil, zillettir.
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