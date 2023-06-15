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Gündem İhsan Şenocak Hoca'dan sapkınları sahneye çıkaran belediyelere tepki!
Gündem

İhsan Şenocak Hoca'dan sapkınları sahneye çıkaran belediyelere tepki!

Yeniakit Publisher
2023-06-15 17:55:00 - 2023-06-15 17:57:19
İhsan Şenocak Hoca'dan sapkınları sahneye çıkaran belediyelere tepki!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak Hoca, milli-manevi değerleri hedef alan şarkıcıları sahneye çıkaran AK Partili belediyeleri eleştirdi.

Melek Mosso, Melike Şahin, Mabel Matiz gibi isimleri sahneye çıkaran AK Partili belediyelere bir tepki de Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'tan geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dr. Şenocak, mesajına, "Müslümanca bir hayata düşman olan şarkıcıları sahneye çıkaran belediye başkanları!" diye başladı.

Dr. Şenocak, şu ifadeleri kullandı:

Bu milletin evlatlarına sanatta da hayatta da bunları örnek alın demekten utanmıyor musunuz? Siz de mi din ayrı, iş ayrı diyorsunuz? Halkın tepkisinden çekiniyor, Allah’ın gazabından korkmuyor musunuz?
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