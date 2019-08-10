İhsan Şenocak Hoca uyardı: Müslümanlar oradan kurban değil bisküvi bile almamalı!

Taha Emre Özdemir Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Müslümanları, 'alkol satılan mekanlardan Kurbanlık alış verişi yapmayın.' diyerek uyarmasından sonra Diyanet'i hedef alanlara ilişkin açıklamalarda bulunan Dr. İhsan Şenocak Hoca, Fıkhi meselelere ancak Fıkıh ile iştigal edenlerin cevap verebileceğini belirterek, şunları söyledi:

" 'Din de, hüküm de bizim.' diyorlar"

"Her şeyden önce bu konu Fıkhi bir meseledir. Bunun cevabını da Fıkıh ile iştigal eden Alimler verir. Aksi bir ameliye, cahillerin tabiplere doktorluk öğretmeye kalkışmasına benzer. Türkiye'de laik bir rejim var diyorlar. Din devlete, devlet de dine müdahil olmasın istiyorlar. Peki Kurban bir ibadet… Müslümanlar bu ibadeti eda ederken başından sonuna kadar bütün aşamaları İslam’a göre yapmakla mükelleftir. Neden kurbana karışıyorlar? Kurban herhangi ideolojinin değil, İslam’ın emridir. Onda nelerin caiz olup olmadığını da İslam belirler. Fakat bunların Kurban ile alakalı bir meseleye müdahil olmaları, 'Din de hüküm de bizden sorulur. İşimize, menfaatimize geldiği zaman pekala dine müdahil olabiliriz.” anlamına gelir. “Ta’zime layık görülmeyen bir din, insanların elinde oyuncağa döner. Türkçe Ezandan, Türkçe namaza kadar İslamiyete her nev’i taarruzda bulunmayı varlık sebebi gören zihniyetin, ‘inanca saygı” vaadi insanlık tarihinin en büyük yalanlarından biridir. Diyanet’in, Kurbanlıkların içki satan marketlerden alınmasının doğru olmadığını beyan etmesine karşı çıkanlar bu millete Türkçe Ezan’ı dayatanların yoldaşlarıdır.”

Müslümanların içki satılan müesseselerden hiçbir şekilde alış veriş yapmamaları gerektiğini ifade eden Şenocak Hoca, şöyle konuştu:

'İslam'ın bu memlekette Hristiyanlık kadar özgürlüğü yok mu?'

"İçki satılan yerler Allah-u Teala'nın hükümlerinin çiğnendiği müesseselerdir. Müslüman, bu tür mekandanlardan Kurban satın alarak İslam’ın, 'İçki içmeyin.' emrini çiğneyen bir müessesenin kâr etmesini temin ederek ona yardım etmiş, olur. İbadetten maksat Allah Azze ve Celle’ye yaklaşmaktır. İçki ise, kulu Rab'binden uzaklaştırır. Elbette ki Müslümanlar bu tür mekanlardan sadece Kurban ile alakalı ibadetleri noktasında değil hiçbir şekilde alışveriş yapmayarak uzak durmalıdır. Bu noktada kimseye bir zorlama yok lakin İslam'ın hükmü budur. Kilisedeki bir papaz kendi dinine mensup insanlara, ibadet sistemiyle alakalı bir hükmü belirttiğinde, nasıl buna kimse müdahil olamıyorsa ve bunun adı “din özgürlüğü” ise aynı özgürlük niçin İslam’a tanınmaz? İslam’ın bu memlekette Hristiyanlık kadar özgürlüğü yok mudur?"

"Müslümanlar maalesef hassasiyetlerini kaybettiler. Ahkam-ı Fıkhiye'nin çiğnenmesi artık pek çok Müslümanı rahatsız etmiyor." diyen Şenocak Hoca bu konuda medyaya önemli görev düştüğünü hatırlattı:

Ne günlere geldik: Artık ibadetlerimizi nasıl yapacağımızı da İslam düşmanları belirliyor!

"Son olarak LGBTİ meselesinde gördük. Ahlaksızlığın en sefih şekline Medyada bu kadar mı tepki verilmeliydi? Bu memleketin ailesi, gençliği gidiyor. Bir kadın yatak odasında, eşinin yanında nasılsa sokakta da öyle dolaşıyor. Bir yaz ayı geldiğinde, Müslüman medyanın tesettür noktasında ikaz edici yayınlar yapma mecburiyeti yok mu? Camilerimiz boş ama kaç tane gazetemizde namazı teşvik eden makaleler var? Eskiden İslamî gazetelerin bir “derdi” vardı. Hatta gazeteler bunun için çıkardı. Esas amaç Din-ü Devlet Mülk-ü Millet'ti. Şimdi Akit Gazetesi gibi istisnalar var ama medya çoğunlukla politik bir eksene mahkum olmuş durumda.

Müslümanlar önceliklerini kaybettiler. Artık ibadeti de nasıl yapacağımızı İslam'a düşman olanlar belirliyor. Düne kadar bütünüyle Kurban'a karşı çıkanlar, 'Kurban vahşettir.' diyenler bugün hüküm koymaya kalkışıyor. Biliyorsunuz Akif’in “Zangoç” dediği Tevfik Fikret İslamiyet’e nefretini kustuğu “Tarih’i Kadim”de Kurban’la alakalı şu sefil ifadeleri kullanır: “Din şehid ister, âsüman kurban; Her zaman her tarafta kan, kan, kan!” Bunların İslam’a, Kurban'a bakışları budur lakin para kazanmaları söz konusu olduğu zaman “Müslüman” müşterileri olur, o zaman değer(!) kazanır. Diyanet’ten bir kardeşimiz ‘içki satan müesseselerde Allah-u Teala'nın içki yasağı hükmü çiğneniyor. Oradan kurban almayın.' diyor ve İslam düşmanları kıyamet kopartıyor. 'Eğer Kurban kesiyorsanız biz satarız, siz de bizden alacaksınız.' diyorlar.

Bugün hayatın her cephesinde bir savrulma yaşıyoruz. Müslümanlar Batıl’la Hakk’ın arasındaki kırmızı çizgileri kaldırdılar. Mesela Erbakan Hoca’nın, Üstad Necip Fazıl’ın ve sair ilim ve fikir adamlarının büyük mücadeleler vererek yetiştirdiği nesil bugünleri hazırladı. Bugün ise İslamî hassasiyetini kaybetmiş; fikir, sanat, siyaset çevrelerinin etrafında yetişen nesil Türkiye'yi nasıl bir geleceğe hazırlıyor görüyoruz: Mabetler boş, eğlence merkezleri dolu, İslamcı sosyetenin kurduğu kadın derneği Mor Çatı ile birlikte aileyi çökertiyor. Ve müslümanlar uyuyor. Maalesef her şey ortada."

2. Bölüm Yarın: Dr. İhsan Şenocak'tan Kemalistlerin, 'Diyanet mensupları içkili müesselerinde içinde olduğu vergi sisteminden maaş alıyor.' eleştirilerine cevap!